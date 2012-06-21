Аргентина і Бразилія планують створити єдину валюту, робоча назва якої - песо реал. Про це пише видання Globo.
Плани з введення такої валюти озвучили президент Бразилії Жаір Болсонару і міністр економіки країни Паулу Гедес в ході зустрічі з діловими колами Аргентини під час візиту в Буенос-Айрес.
Експерти вважають, що подібний варіант є природним продовженням зближення політичних позицій двох держав. Очікується, що подальші переговори з питання створення спільної валюти сторони продовжать по лінії ділових об'єднань.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп визнав Бразилію найбільшим союзником країни поза НАТО.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»