У рамках великого дослідження ДНК древньої людини фахівці Гарвардської медичної школи вивчали геноми 263 людей. Отримані результати дозволили вченим простежити дві основні хвилі мігрантів у районі Карибського моря.

Різниця між хвилями налічує тисячі років – за словами дослідників, це показує, що Кариби населяли дуже мобільні люди, у яких жили родичі на різних островах. Фахівці розробили новий генетичний метод для оцінки кількості населення архіпелагу в минулому. З'ясувалося, що там жила невелика кількість людей, коли на місце прибули європейці.

Вчені відзначають, що їх було кілька десятків тисяч, а не мільйони або більше, як заявляв, наприклад, Христофор Колумб. Дослідники використовували результати роботи з ДНК, щоб з'ясувати, звідки прийшли жителі Карибського архіпелагу.

Згідно з отриманими даними, першими жителями островів було плем'я з кам'яними знаряддями, яке прибуло на територію Куби 6000 років тому. Потім вони мігрували на схід, заселивши інші острови. Учені поки не змогли з'ясувати точне походження перших людей на Карибах, але вдалося зрозуміти, що вони відповідають жителям Центральної та Південної Америк, ніж більш північним сусідам. Крім того, знайдені артефакти також вказують на таке походження.

Наступна хвиля мігрантів прибула на острови 2500-3000 років назад. Це були фермери і гончарі, пов'язані з групою індіанських народів у Південній Америці – араваків. Фахівці вважають, що ті спочатку оселилися у Венесуелі, а потім заселили Пуерто-Ріко. Прибуття цих людей дало початок розвитку кераміки на Карибах і сільського господарства.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядовго кур’єра»