В Ірландії археологи зі Служби національних пам'яток і Національного музею країни провели первинне обстеження стародавньої незайманої гробниці, випадково виявленої місцевим фермером на приватній землі, і зажадали терміново засекретити місце її розташування.

Як повідомляє RTE, археологічне відкриття знайшли на півострові Дингл, який розташований на південному заході Ірландії на території графства Керрі.

Здійснив його місцевий фермер. Під час польових робіт він випадково натрапив на дивну кам'яну споруду. Про свою знахідку фермер повідомив місцевій владі, а ті поінформували Службу національних пам'яток.

Після цього на місце прибули археологи. Наразі вони повідомили лише дуже короткі відомості про знахідку. Так, повідомляється, що фермер виявив стародавню гробницю, описану експертами як «недоторкана» і «дуже незвичайна».

Служба національних пам'яток зажадала не розголошувати місцезнаходження гробниці, щоб запобігти її можливому руйнуванню вандалами. Йдеться, перш за все, про так званих «нічних яструбів» – так називають мародерів, які займаються пограбуванням стародавніх пам'ятників заради власної наживи.

Оскільки така загроза реально існує, стародавня гробниця вже засекречена – про те, де вона знаходиться, знають тільки лічені експерти і сам фермер, в приватних володіннях якого вона знаходиться і ім'я якого не називається. Землевласник розповів вченим, що його увагу привернула велика кам'яна плита.

Під час проведення меліоративних робіт він за допомогою техніки перевернув цю плиту. Під нею його погляду відкрилася велика камера, також облицьована зсередини кам'яними плитами.

Надалі археологи виявили ще одну камеру, прилеглу до основної камери збоку. Початковий огляд дозволив встановити, що об'єкт є давньою гробницею, а знайдена фермером камера, мабуть, була її передньою частиною. Велика частина гробниці знаходиться під землею, її тільки збираються розкопати і вивчити.

Всередині передньої камери був виявлений предмет, який спочатку експерти вважали надзвичайно гладким каменем овальної форми. Однак при більш ретельному розгляді виникло припущення, що цей «камінь» насправді є людською кісткою. У будь-якому випадку предмет буде відправлений на лабораторне дослідження.

За оцінками археологів, гробниця, враховуючи її розташування, орієнтацію і наявність великої кам'яної плити, може бути датована бронзовим століттям (2000 - 500 рр. до н.е.). Але експерти не виключають, що її вік може виявитися і ще більш солідним.

На це вказує, наприклад, кілька незвичайних елементів, не типових для поховань бронзового століття. Як відзначили археологи, конструкція цієї конкретної гробниці не схожа ні на одне інше поховання бронзового століття, які знаходили раніше.

«Це дуже незвичайна гробниця. Можливо, вона була створена набагато раніше, ніж ми думаємо, але на цій ранній стадії дослідження поки дуже складно точно датувати її», – кажуть археологи.

Знахідка надзвичайно важлива для науки і тому, що вона, судячи з первинного огляду, залишалася незайманою з моменту її створення. Це дозволить вченим отримати нові цінні дані про доісторичних похоронних ритуалах.

До слова, раніше на південному заході Ірландії було знайдено значну кількість стародавніх клиновидних гробниць, зокрема і в графстві Керрі. Відомо, що більшість з них орієнтовано на захід і південний захід. Пояснити це вчені поки не можуть, але не виключають, що поховання орієнтували по зірках або Місяці.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»