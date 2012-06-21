У Болгарії археологи під час проведення розкопок на місці стародавнього городища виявили доісторичну маску, яка поєднує в собі риси людини і тварини. Вона дивно схожа на той образ «інопланетянина», який створила нам наукова фантастика.

Як повідомляє Archaeology in Bulgaria, доісторична глиняна маска, яка зображує обличчя якоїсь міфічної істоти без рота, датується V тисячоліттям до нашої ери. Вона була знайдена археологічною групою під керівництвом професора Василя Ніколова в доісторичному поселенні Соляна Яма недалеко від городища Провадії у північно-східній частині Болгарії.

Місцеві ЗМІ, що розповіли про це дивовижне відкриття, дружно порівняли знайдений артефакт з «інопланетянином у космічному костюмі». Дійсно, візуально ця химерна доісторична маска, що поєднує в собі риси людини і тварини, нагадує «прибульця» з науково-фантастичного фільму.

Городище Провадія, що датується V тисячоліттям до нашої ери, відоме як найдавніше місто в Європі. На думку вчених, знайдений артефакт відноситься до періоду пізнього енеоліту, мідно-кам'яного віку, тобто маску «прибульця» створили близько 4000 року до н.е. Фахівці вже назвали її однією з найбільш вражаючих знахідок, зроблених в ході останніх розкопок в поселенні Соляна Яма. Втім, навряд чи до цієї маски було б прикуто стільки уваги, якби не її інтригуючий вигляд.

Натомість, артефакт має майже правильну трикутну форму. Його лицьова сторона рельєфно виступає вперед, а тильна ніби втиснута усередину і досить грубо оброблена. Обидва кути верхньої частини цієї доісторичної маски мають короткі виступи. На думку археологів, це можуть бути «стилізовані вуха».

У «вухах» було виявлено невеликі отвори. Можливо, через них просіляли нитку для носіння маски на обличчі. Втім, є також припущення, що це була не маска для обличчя, а фігурка або амулет, який носили на грудях і який був пов'язаний з культом Сонця. Археологи відзначають, що риси обличчя, зображені на артефакті, були чітко вирізані, а деякі ділянки – відполіровані.

«Маска має брови, стилізований ніс і очі еліптичної форми, – пишуть дослідники. – Артефакт, швидше за все, був символом статусу, що висить на грудях людини, гідної її».

Стародавній майстер зробив акцент на очах, надавши їм незвичайну форму і великий розмір. А вертикальні відполіровані смуги під ними, на думку археологів, «говорять набагато більше, ніж відсутній рот».

«Дивлячись у них (в очі доісторичної маски), відчуваєш силу, перевагу, мудрість, – вважають вчені. – Цікаво, що якщо подивитися на це зображення під іншим кутом зору, стають видимі сліди різних емоцій. Можливо, це був не бажаний ефект, а, швидше, сприйняття через призму сучасного погляду. Тим не менш, ця «маска» епохи пізнього енеоліту – просто ще одна перлина в короні знахідок, виявлених у найстарішому міському і солеварному центрі на європейському континенті».

Древня Провадія була процвітаючим містом. Місцеві жителі розбагатіли, добуваючи кам'яну сіль і торгуючи нею навіть з найвіддаленішими регіонами протягом приблизно чотирьох тисячоліть.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»