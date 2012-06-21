У Туреччині археологи розшифрували стародавні написи елліністичного і римського періодів, які виявилися стародавнім календарем і розповіддю про боротьбу Римської імперії з інфляцією.

Як повідомляє Daily Sabah, знахідки були зроблені під час проведення розкопок у провінції Мугла, де розташоване найбільше мармурове місто в світі.

Йдеться про стародавнє місто Стратонікею, що в семи кілометрах на захід від сучасного міста Ятаган. Цей древній мегаполіс відомий численними текстами, які були знайдені тут при проведенні розкопок. Вони були створені різними цивілізаціями.

Один з розшифрованих ученими текстів відноситься до елліністичного періоду. Напис віком майже 2000 років був виявлений на стіні адміністративної будівлі, в якій засідали члени міської ради.

Як повідомив керівник розкопок Білал Сегют, напис виконано грецькою мовою. Це був календар, створений місцевим жителем на ім'я Маніппос. Автор писав, що цей календар використовувався для позначення днів протягом 12 місяців.

Цікаво, що це був календар на ... 1505 рік згідно з прийнятим у той період часу літочисленням. Як зазначив Білал Сегют, «якби ми досі користувалися цим календарем, то нині у нас були б приблизно 3500-і роки».

Крім того, на інших стінах древнього міста археологи виявили написи, виконані латиною. Вони, зокрема, розповідають про те, які саме товари і за якими цінами продавалися в мармуровому місті у римський період приблизно 1720 років тому.

Тексти цікаві тим, що в них вказано цінову межу на різні товари. За словами Сегюта, це свідчить про боротьбу Римської імперії з інфляцією. Встановлюючи гранично допустимі ціни, давньоримське держава прагнула тримати інфляцію під контролем.

Археологи кажуть, що до списку товарів, на які встановили граничні ціни, потрапило майже 200 найменувань. На думку археологів, це свідчить про те, що в Стародавньому Римі існувала система підтримки виробників і споживачів різних товарів.

«Цей напис також дуже важливий для нас з точки зору тієї великої площі, яку напис займає, – каже Сегют. – Це, мабуть, ще й найкрасивіший зразок давнього напису в Анатолії, який займає площу приблизно 23 квадратних метрів. Повністю цей напис вміщався на стінах міської ради».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»