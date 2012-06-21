У Туреччині археологи під час проведення розкопок у місті Діярбакирі на південному сході країни виявили могили сельджукського султана Килич-Арслана I і його доньки Саїді Хатун.

Про відкриття повідомило видання Daily Sabah. Могили султана і його дочки були виявлені в південно-східній провінції Діярбакир після дев'ятиденних розкопок.

Польові роботи проводила команда археологів з Університету Діклі. До речі, метою цієї місії і був пошук могили султана Килич-Арслана I. Для цього при університеті створили спеціальну комісію, до складу якої були включені найвидатніші місцеві археологи.

Пошук планувалося провести на кладовищах в районі Сильван в Діярбакирі. Оскільки древніх поховань в цьому регіоні чимало, комісія зосередила свою роботу на двох могилах в парку Орта Чешме. Місце для проведення розкопок було вибрано після того, як дослідники ретельно вивчили всі архіви.

«Раніше ми не могли визначити точне місце розташування могили, але знали, що вона знаходиться десь в районі Сильван, – пояснив ректор Університету Діклі Мехмет Каракоч. – Виявлення цієї могили проллє нове світло на історичні події цього регіону».

Могила султана перебувала на глибині близько двох метрів. У пошуках цього поховання археологи розкопали площу близько 35 квадратних метрів, причому, за їхніми запевненнями, робота велася вдень і вночі.

Відзначимо, що Килич-Арслан I був сельджукським правителем султанату Рум, заснованого 1092 року Сулейманом ібн Кутулмішем. Останнього на троні і змінив Килич-Арслан I. Він був не тільки другим анатолійським султаном сельджуків, а й першим мусульманським полководцем, які билися проти хрестоносців.

Найбільших успіхів він досяг у 1101 році, коли його військо по черзі в трьох битвах розбило три новоприбулі християнські військові з’єднання. Саме після тих подій хрестоносці змінили шлях для проходу в Палестину, минаючи султанат.

Під час хрестового походу Килич-Арслана I вдалося не тільки розбити християн, а й підпорядкувати собі велику частину східної Анатолії. Залишок життя він провів в боротьбі з бунтівними емірами і загинув під час однієї з битв.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»