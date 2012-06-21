Люльку з нікотином, виготовлену в 1685-1530 роках до нашої ери, знайшли американські вчені. Вчені вважають, що це може бути найдавнішим свідченням куріння.
Як повідомляє Science, дослідники вивчили курильну трубку, зроблену з пісковика, яка була знайдена в Алабамі ще в кінці 1930-х років. Набагато пізніше археологи провели радіовуглецевий аналіз кістки оленя, знайденої в тому ж шарі, що і трубка, і по ній датували артефакт. Він був зроблений в 1685-1530 роки до нашої ери.
Вченим вдалося екстрагувати з трубки органічний осад і проаналізувати його за допомогою хромато-мас-спектрометрії. Цей метод дозволяє виділити з дуже невеликої кількості суміші органічних речовин окремі компоненти та визначити їхній склад. У результаті вчені побачили, що в суміші є нікотин — маркер присутності тютюну.
Тютюн одомашнили в Південній Америці 8-6 тисяч років тому. Імовірно, звідти він поширився спочатку в Центральну Америку і на Кариби, а потім з'явився і в Північній Америці. За іншим сценарієм, жителі Північної Америки спочатку одомашнили місцеві види тютюну, які зустрічалися на заході континенту, а потім замінили їх на південноамериканський Nicotiana rustica. Зараз всі гіпотези про поширення тютюну в Північній Америці засновані на археоботанічних даних і слідах нікотину, знайдених в давніх курильних трубках.
Досі найдавніші рослини та насіння тютюну датувалися початком нашої ери, а найстаріші сліди нікотину — періодом 300-500 років до нашої ери. Слід зазначити, що в Північній Америці знаходили і більш давні курильні трубки, зроблені 3-6 тисяч років тому, але тютюну в них не було.