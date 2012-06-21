Група австралійських археологів виявила раніше невідомий спосіб збереження тіл в Стародавньому Єгипті. Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Plos One, вчені знайшли рідкісну «грязьову мумію». Цей спосіб поховання передбачає укладення померлого в свого роду глиняну захисну раковину.

На сьогоднішній день це перша подібна мумія, яка поки вивчається за допомогою сучасних методів комп'ютерної томографії. До незвичайного відкриття фахівці прийшли під час дослідження мумії, яка перебуває в музеї Сіднейського університету. Вона була подарована установі колекціонером сером Чарльзом Ніколсоном, який, в свою чергу, купив її разом з дерев'яним саркофагом у 1860 році.

Хоча мумію вивчали ще в 1999 році, вчені донедавна вважали, що глиняне покриття було якимось захисним шаром, але з’ясувалося, що воно, швидше за все, слугувало в якості саркофага, а дерев'яна труна не мала до решток тіла жодного відношення.

Справа в тому, що на саркофазі написано ім'я жінки на ім'я Меруа, яка померла приблизно в 1000 році до нашої ери. Але вуглецевий аналіз показав розбіжність в 150-200 років з муміфікованим тілом, ймовірно, через махінації антикварів.

Хоча тіло не належить Меруа, було встановлено, що в глиняному саркофазі також знаходяться рештки жінки, якій на час смерті було від 26 до 35 років. Сканування показало, що між двома шарами полотна лежить шар бруду і соломи. Також було виявлено, що оболонка покрита зверху білим пігментом на основі кальциту, а потім – червоним мінеральним пігментом охри.

Крім того, вчених заінтригував той факт, що тіло було пошкоджене незабаром після муміфікації, тому «грязьова обгортка» могла використовуватися для збереження його форми.

Крім практичної функції, вчені вважають, що використання глини могло бути свого роду імітацією елітної похоронної практики, яка полягала в покритті тіла померлого спеціальною смолою, привезеною із Середземномор'я. «Глина – більш доступний матеріал», – каже Карін Совада, провідна авторка роботи з Університету Маккуорі. «Це дослідження допомагає скласти більш широку і детальну картину того, як стародавні єгиптяни поводилися з тілами мертвих і доглядали за ними», – зауважила археолог.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»