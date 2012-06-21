Затоплена базиліка може зберігати таємниці початку християнства, де відбулося одне з найважливіших подій в історії християнства – перший Нікейський собор

В озері Ізнік недалеко від Стамбула у 2014 році виявили руїни стародавньої будівлі. Ці місця багаті на археологічні знахідки – на березі озера знаходилося давньогрецьке місто Нікея, на місці якого побудованетурецьке місто Ізнік.

Професор Університету Улудаг Мустафа Сахін, який очолює дослідження знахідки, вважає, що ця будівля могла відіграти важливу роль в історії християнства. Про висновки археолога розповіло видання TRT World.

На думку Сахіна, спочатку ця будівля могла бути храмом Аполлона, побудованим за правління римського імператора Коммода у другій половині II століття н.е. Про будівництво цього храму відомо з історичних джерел, але знайти його руїни в Нікеї досі не вдалося. Коли християнство стало в Римській імперії державною релігією, зазначає Сахін, храм перебудували в базиліку на честь християнського святого Неофіта Нікейського.

При цьому, вважає археолог, саме в цій будівлі відбулося одне з найважливіших подій в історії християнства – перший Нікейський собор. На ньому в 325 році склали християнський Символ віри, встановили час святкування Великодня і встановили 20 канонів, що стосуються духовної дисципліни.

«Є думка, що Нікейський собор проходив у палаці, а деякі стверджують – що в античному театрі. Але в Нікеї не було жодного будинку, який можна назвати палацом», – пояснив Сахін. Тому він вважає саме затоплену базиліку місцем проведення собору.

Спільно з французькими геологами з Університету Гренобля турецькі вчені встановлюють, як саме будівля опинилася під водою. Загальноприйнята версія пов'язує цю подію з землетрусом, але дослідники не виключають й інші чинники.

У планах турецьких археологів – відкрити підводний музей на місці руїн базиліки. Відвідувачі зможуть оглянути їх з аквалангом або ж з платформи на поверхні озера.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»