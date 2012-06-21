В імператорській гробниці в Китаї знайшли невідомий досі вид мавп.
Вимерлий різновид гібонів мешкав у китайських лісах 2500 років тому.
Під час розкопок гробниці в провінції Шаньсі археологи виявили в похованні аристократки скелет мавпи, якому 2200-2300 років. Детальний аналіз решток тварини і порівняння їх з сучасними приматами показав, що вони належить до невідомого і вимерлому виду. Вчені назвали цей вид Junzi imperialis.
Гібони мешкали в центральних і південних районах країни кілька сотень років тому, але сьогодні їх ареал проживання обмежений крайнім Південно-Сходним Китаєм. У наш час їх залишилося всього чотири різновиди, але старовинні китайські хроніки зберегли описи інших видів, які були численні й вважалися благородними і мудрими істотам. Саме тому їх нерідко зображають поруч з імператорами.
Археологи вважають, що знайдена ними гробниця належала бабусі першого імператора Цинь Шихуанді – Ся (Xia). Разом з господинею тут поховано 12 тварин, серед яких і гібон. Вчені з Лондонського інституту зоології створили тривимірну реконструкцію черепа і порівняли їх з відомими представниками сімейства.
Точної дати вимирання цього виду мавп назвати не можна, але, ймовірно, їхнє зникнення пов'язане з господарською діяльністю людини і скороченням ареалу проживання.