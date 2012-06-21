На Мальті 2500 років тому робили сир і варили кашу

Давні мешканці Мальти споживали страви зі злаків, вміли робити сир і зберігати врожай. Такі висновки дозволив зробити мас-спектральний аналіз органічних залишків на кераміці бронзового століття, виконаний дослідниками міжнародного проєкту з вивчення харчових звичок доісторичних мешканців Середземномор'я і археології середземноморської дієти.

Матеріали для вивчення зібрали в стародавньому поселенні в районі Баграм, недалеко від Рабату. З’ясувалося, що в деяких глиняних горщиках віком 2500 років зберігалася суміш коров'ячого молока зі злаками, тобто – каші. Інший посуд, більшого розміру, призначався під зберігання ячменю.

Третій тип посуду, що зацікавив вчених, за формою нагадував кошики з рідкісним плетінням і теж містив сліди молока. Призначався такий посуд для виробництва сиру, на зразок сучасної рікотти. Ці дані дозволили вважати, що стародавні громади Мальти могли зберігати зібраний урожай, а також що вони розводили велику рогату худобу і переробляли молоко. Цікаво, що жодних слідів скотарства на археологічній пам'ятці при цьому знайдено не було.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»