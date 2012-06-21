Вчені зі Стокгольмського університету виявили рештки людей, що жили на території Сибіру приблизно 4000 років тому, в яких залишилися сліди бактерії Yersinia pestis, що викликає чуму.

Згідно з отриманими даними, вона з'являлася двічі: 4400 і 3800 років назад. Це означає, що місцеве населення постраждало двічі, що, можливо, призвело до краху цивілізації, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

Північно-Східна Азія має складну історію міграцій та спалахів чуми. У цьому полягає суть міжнародного археогенетичного дослідження, опублікованого в Science Advances під керівництвом Департаменту археології та класичних досліджень Стокгольмського університету. В ході дослідження були досліджені геномні дані з археологічних решток від 40 осіб, розкопаних у північно-східній Азії.

«Незважаючи на існуючу необхідність у додаткових даних, наше відкриття свідчить про те, що зменшення чисельності популяції збіглося з появою бактерії Yersinia pestis. Це вказує на можливу наявність доісторичної чуми – можливо, пандемії», – розповіла одна з авторів роботи Емра Кердок, колишній докторант кафедри археології та класичних досліджень Стокгольмського університету, а нині викладач в Університеті Мерсін у Туреччині.

Рештки людей були знайдені в Східному Сибіру. Не виключено, що після епідемії звузився генофонд північно-східних народів, які в кінцевому підсумку переселилися в Америку.

«Наші дані демонструють складні і контрастні моделі демографічних змін в одному з найменш населених регіонів на Землі», – заявили дослідники. Однак, яким чином бактерія чуми потрапила в Сибір, вчені поки не знають.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»