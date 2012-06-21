Надзвичайно захоплюючою назвав екперт з римської мозаїки Стівен Кош недавню знахідку на віллі Чедуорт у графстві Глостершир в Англії. На момент, коли він коментував відкриття, вчений зізнався, що ніяк не може відійти від шоку.

Відзначається, що його викликав не сам факт знахідки. За словами археолога, в цьому районі й раніше виявляли «пізні римські мозаїки», повідомляє BBC News. «Але ніхто ніколи не підозрювався, що мозаїка V століття <...>», – прокоментував Кош.

Справа в тому, що всі римські міста і вілли в Англії були закинуті і прийшли в занепад у кінці IV століття. Принаймні, так вважали раніше. Радіовуглецеве дослідження знайденої нещодавно мозаїки показав, що вона була створена в середині V століття.

Це, в свою чергу, свідчить про те, що життя в римському особняку тривало ще довгий час після того, як Британія перестала бути частиною Римської імперії. Звідси випливає висновок, що зниження римського впливу було більш поступовим, ніж передбачалося раніше.

Археолог Національного фонду Мартін Папуорт зазначив, що V століття, часто називали «темним. «Підрозділи регулярної армії і службовці державної служби або виводилися з країни, або більше не оплачувалися готівкою», – пояснив він. Також, за його словами, виробництво знизилося, а галузі промисловості, в яких працювали римляни, стали нестійкими.

ДОВІДКА «УК»

Римська вілла Чедуорт – одна з найбільших у країні і одна з найкраще збережених. У 2012 році на цьому місці розпочалася шестирічна програма археологічних розкопок і досліджень. Вже відкрито 35 кімнат та інших важливих для історії і науки об’єктів, зокрема мозаїка.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»