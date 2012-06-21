Українську номінацію, що складається з комплексу архівних документів, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС, внесено до Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу». Цей архівний пакет всебічно відображає причини, перебіг і наслідки аварії — найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття. Чимало документів стосовно розвитку атомної енергетики, будівництва атомних електростанцій, вибуху на ЧАЕС 26 квітня 1986 року, реакції влади на аварію, радіаційного забруднення територій створювалися в умовах радянської системи та мали різні грифи секретності. Зняття цих грифів у незалежній Україні рік у рік розширює джерельну базу дослідження Чорнобильської катастрофи.
У Великій актовій залі Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ Посол з особливих доручень вітчизняного зовнішньополітичного відомства, заступник голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Сергій Рева вручив голові Державної архівної служби Тетяні Барановій сертифікат про внесення української номінації до документальної спадщини світу.
Відповідну заявку Україна подала два роки тому. І ось тепер відкрито шлях до систематизації архівів, проведення робіт з оцифрування цього документального масиву, щоб зробити його максимально доступним для якомога більшої кількості користувачів, забезпечити надійне зберігання, створення відповідного електронного ресурсу з подальшим розміщенням на офіційному веб-порталі Укрдержархіву «Архіви України». Загальний обсяг документального комплексу — близько 3000 документів. І він постійно поповнюється.
Там само відбулася тематична виставка архівних документів про перебіг катастрофи та її наслідки, які містять відомості про радіаційний рівень і дозові навантаження, морально-психологічний стан населення, заходи влади з розселення, працевлаштування, медичного і побутового обслуговування громадян, евакуйованих із зони ЧАЕС. Уперше увазі широкого загалу громадськості було представлено оригінали унікальних, досі не відомих документів.