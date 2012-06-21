Глава МВС Арсен Аваков заявив, що за наявною у нього інформацією, оприлюднені у ЗМІ аудіозаписи нібито розмови народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука та вже колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова не є останньою, будуть ще й інші.

Про це Аваков заявив у інтерв’ю телеканалу "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якісь добрі люди взяли і опублікували цю розмову Медведчука з Сурковим. Мені, наприклад, відомо, що це – не остання розмова, там будуть ще", - повідомив Аваков.

Він нагадав, що Медведчук - це – кум президента РФ Володимира Путіна, "людина, яка щиро вважає Путіна своїм другом, вони дружать сім’ями, вони у хорошій комунікації".

"Ось ми бачили цю останню розмову: грудень, у нас трагічна ситуація, це вже після Іловайську, але перед Дебальцевим, це "хі-хі", "ха-ха"… Він всім цим займається, щоб повернутися до влади", - зазначив очільник МВС.

"Де був Медведчук після революції? Ніде… Коли Зеленський прийняв рішення з відкритим забралом сказати, що Медведчук – це класовий ворог для України, для мене це дорого, дуже дорого коштує. Ми це обговорювали довго (ймовірні санкції щодо Медведчука – ред.), але коли це питання постало на РНБО, я чесно кажучи, двома руками і все таке (виступив за це – ред.). Я, чесно кажучи, до останнього чекав, може це якось зірветься…", - розповів Аваков.

На питання щодо того, що деякі особи бояться Медведчука, Аваков зазначив, що "бояться, бо вони – тимчасовики".

Як повідомлялося, видання Цензор.НЕТ 25 лютого оприлюднило аудіозапис розмови двох людей з голосами, схожими на голоси лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють постачання електроенергії до захопленого Криму та обмін полоненими на Донбасі.

За даними видання, розмова датована 2014 роком. Зокрема, повідомляє Цензор.НЕТ, "Медведчук і Сурков говорять про схему постачання електроенергії, в якій задіяні російська "Інтер РАО" і її структури на окупованому півострові. Крім того, вони обговорюють обмін полоненими. Ідеться про різночитання в кількості полонених. Сурков називає проросійських терористів на Донбасі "ці наші там підопічні" і обіцяє допомогти з обміном".

Голова СБУ Іван Баканов заявив, що СБУ має провести експертизу оприлюднених ЗМІ аудіозаписів, нібито, розмови Віктора Медведчука та Владислава Суркова, а потім робити висновки.