На перший день реалізації реформи страхового бізнесу України «Спліт» Національний банк України зафіксував всього 51% працюючих компаній в порівнянні з 2012 роком. Більше сотні ліквідованих компаній і банкрутів за 8 років – серйозний привід максимально обдумано обирати страховика для купівлі нових полісів. Чому страхова компанія ARX визнана найнадійнішою компанією за підсумками 2019 року?

9 критеріїв Mind

Українське законодавство жорстко регулює страховий бізнес: компанії зобов'язані щорічно публікувати фінансові звіти, дані про бенефіціарів, активи і резерви, обсяги страхових премій і виплат, результати незалежного аудиту.

Статистичні дані компаній щоквартально публікуються в профільному онлайн-виданні Фориншурер, а журнал Insurance Top визначає рейтинги страховиків за об'єктивними показниками діяльності:

♦ власний капітал;

♦ темп приросту;

♦ гарантійний фонд;

♦ інвестиції в ОВДП;

♦ динаміка фінансових показників;

♦ оцінка окремих видів страхування.

За підсумками 2019 року ARX стала лідером у сегменті страхування ризиків. Протягом 11 років компанія ARX є лідером ринку по КАСКО.

Свою статистику веде Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ), яке враховує обсяг укладених договорів ОСАГО, кількість ДТП, за якими повинні бути проведені виплати постраждалим, скарги на страховиків. Додатково Бюро аналізує процентне співвідношення обґрунтованих скарг до загальної кількості страхових випадків і швидкість виплат.

Всі ці дані є базою для проведення щорічної оцінки надійності найбільших страхових компаній діловим порталом Mind. Всього для оцінки аналітики використовують 9 критеріїв, в тому числі показники фінансової стійкості, інтеграцію компаній у великі міжнародні фінансові групи, дані про власників, рейтинги Insurance Top і відомості МТСБУ. За підсумками 2019 року лідером надійності стала компанія ARX.



Понад 92% задоволених клієнтів

ARX - єдиний вітчизняний страховик з найбільш прозорим сервісом зворотного зв'язку Transparent Customer Feedback. Всі відгуки в режимі реального часу відображені на сайті компанії. Оцінка за 5-зірковою шкалою проходить під контролем незалежної компанії eKomi – The Feedback Company.

За високий показник – 92,37% реальних позитивних відгуків клієнтів eKomi нагородив страхову компанію ARX срібним знаком якості.

Олег ПЕРВОЗВАНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»