Вирубка лісу, викиди новоспечених асфальтних заводів та відсутність нового полігону для збору відходів, — такі першочергові проблеми для системи державного контролю щодо захисту навколишнього середовища на Луганщині, каже начальник Державної екологічної інспекції в Луганській області Анатолій Гацько.
«Перша проблема — ліс. Лише за 2017 рік нами нараховані до 2,5 мільйона гривень збитків, але більша їхня частина нанесена невстановленими особами. Проблемою є навіть контроль за вирубкою та вивозом лісу з території області. Коли проводиться операція спільно з правоохоронними органами, то через блокпост не проходить жодної машини з лісом. Та варто лише виставити туди ж громадського працівника в іншу добу, одразу фіксується рух 14—16 машин, навантажених деревиною. Та загалом у нашої інспекції немає навіть повної картини вирубок, оскільки зйомки зверху через проведення бойових дій в регіоні заборонені», — розповідає Анатолій Гацько.
Іншою проблемою, за його словами, є велика кількість «асфальтних заводів, які потенційно запускаються», хоча при цьому необхідні документи є лише у кількох підприємств. За словами Анатолія Гацька, є побоювання, чи не «буде велика кількість скарг від населення на шкідливі викиди, а також на бездіяльність екологічної інспекції з того моменту, коли запустяться асфальтні заводи і почнеться широкомасштабний ремонт доріг».
«Нарешті, з приводу нового полігону побутових відходів. Сьогодні це велика проблема в Луганській області: у нас чотири роки, з моменту початку бойових дій не визначено місце, куди вони завозитимуться: проект облаштування обласного полігону все ще перебуває в розробці», — зазначає Анатолій Гацько.
За його словами, тільки протягом минулого року проведено за зверненням громадян понад 180 перевірок, за їхніми результатами за приписом обласної екологічної інспекції ліквідовано 116 сміттєзвалищ, хоча на сьогоднішній день інспекція «обмежена в правах при перевірці суб'єктів господарювання».
На думку Анатолія Гацька, поліпшенню роботи сприятиме реформування системи державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»