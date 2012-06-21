У напрямку Землі мчить астероїд під назвою 2017 XQ60. Це підтвердив Центр вивчення навколоземних об'єктів (CNEOS) – система моніторингу астероїдів НАСА.

Відзначається, що це вже не перший раз, коли 2017 XQ60 наближається до нашої планети. Вперше його ідентифікували в 2017 році, цей рік відобразився у його назві. У 2020 минає рік, як він пролітав повз Землю. І астрономи прогнозують ще не одну таку «зустріч».

Згідно з базою даних CNEOS, за розмірами астероїд більший за Пізанську вежу або розмаху крил літака Боїнг. Зокрема, при висоті в 56,4 метра його діаметр складає від 35 до 78 метрів. Нині він наближається до Землі зі швидкістю 15 км / с. Максимальне зближення прогнозуються на 21 грудня.

Відзначається, що 2017 XQ6o – незвичайний астероїд. По-перше, це астероїд Аполлон, тобто він рухається за дуже широкої орбіти навколо Сонячної системи, яка перетинається з орбітальним шляхом Землі. Також він входить в число астероїдів, відомих як Атон, орбіти яких роблять їх особливо близькими до Землі.

Офіційно з сотень тисяч астероїдів, що пролітають повз нашу планету щороку, саме астероїди Атона з найбільшою ймовірністю зіткнуться з Землею. При цьому НАСА підтвердило, що 2017 XQ60 не представляє небезпеки для нашої планети.

Наприклад, в минулому році астероїд пролетів на безпечній відстані 2,6 мільйона миль від центру Землі. Наступного разу ця відстань буде ще більшою. Астрономи підрахували, що до 2037 року 2017 XQ60 пройде на відстані 46 мільйонів миль від нашої планети, повідомляє Unilad.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»