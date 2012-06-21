У NASA повідомили, що до Землі в понеділок, 22 лютого наблизяться астероїд розміром як стадіон і ще кілька менших астероїдів.

Згідно з розрахунками вчених науково-дослідного центру NASA JPL, небесне тіло, назване 2020 XU6, має діаметр 213 м, що за розмірами можна порівняти зі стадіоном. Воно наблизиться до планети на відстань майже 4 млн км.

Крім того, в цей день до Землі підлетять й інші небесні тіла, однак вони менші, їх розмір як авіалайнер: астероїд 2020 BV9 має діаметр 23 м, який пролетить на відстані 5,6 млн км від планети і астероїд 2 021 CC5 діаметром 40 метрів, який пролетить у 6,9 млн км від Землі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»