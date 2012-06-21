Масштабна катастрофа, в ході якої вимерли динозаври, досі цікавить вчених з усього світу. Нещодавно астрофізики з Гарвардського університету з'ясували, який саме об'єкт зіткнувся із Землею, що призвів до загибелі більшості видів рослин і тварин, що жили в той час на нашій планеті.

Результати дослідження опубліковані в Scientific Reports. Гіпотеза американських астрофізиків пояснює утворення кратера Чіксулуб діаметром майже 180 км біля узбережжя Мексики. Вчені вважають, що з Землею зіткнувся не великий астероїд, як вважали раніше, а уламок комети з хмари Оорта, який знаходився на периферії Сонячної системи. Комета збилася з курсу гравітаційним полем Юпітера, а приливна сила Сонця розірвала її на частини, одна з яких і зіткнулася з Землею.

До такого висновку фахівці прийшли, використовуючи статистичний аналіз і гравітаційне моделювання. Один з авторів дослідження, астрофізик Амір Сирадж пояснив, що Юпітер – це свого роду «автомат для гри у пінбол». Він викидає комети на орбіти, які потім наближають їх до Сонця.

Такі комети повинні стикатися з Землею кожні 250-730 млн років, що приблизно в десять разів частіше, ніж вважалося раніше.

Крім того, нова гіпотеза краще пояснює і склад ударного тіла. Дослідження, проведені в кратері Чіксулуб та інших подібних кратерах показали, що об'єкти, які їх утворили, мали примітивний склад, тобто вуглисті хондрити. Відомо, що довгоперіодичні комети якраз і складаються з вуглистих хондритів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»