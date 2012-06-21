Американські астронавти Майкл Хопкінс і Віктор Гловер вийшли у відкритий космос для завершення робіт з модернізації системи енергопостачання Міжнародної космічної станції, а також встановлення нових камер, повідомляє NASA.

Робота за бортом станції триватиме майже шість з половиною годин. Астронавти мають встановити адаптер для підключення нової літій-іонної батареї на сегменті P-4 ферми МКС, до якої кріпиться пара сонячних батарей.

Оновлення системи енергопостачання станції розпочалося з січня 2017 року. За минулий час в ході 11 виходів у відкритий космос астронавтами було демонтовано в цілому 48 застарілих нікель-водневих акумуляторів, що накопичують і розподіляють енергію від сонячних батарей, і встановлено замість них 24 потужніших літій-іонних.

Потім астронавти повинні будуть переміститися на правий бік ферми станції, де замінять камеру з високою роздільною здатністю і підключать до неї кабелі. Їм також належить встановити нові камери на американському науковому модулі Destiny і руці-маніпуляторі японського наукового модуля Kibo, повідомляє NASA .

Нагадаємо, що 21 січня Хопкінс і Гловер уже працювали у відкритому космосі. Вони провели за бортом майже сім годин. У ході монтажних робіт астронавти встановили на модулі Columbus Європейського космічного агентства (ESA) комунікаційний термінал Ka-діапазону з антеною, який повинен забезпечити незалежну лінію широкосмугового зв'язку наукової платформи Bartolomeo з європейськими наземними станціями. Вони також під'єднали кабелі живлення і передачі даних між модулем і платформою для її активації.

Зараз на орбіті працює великий інтернаціональний екіпаж. Він складається з космонавта «Роскосмосу» Сергія Рижикова, космонавта Сергія Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кетлін Рубінс, а також прибулих 17 листопада 2020 року на станцію на новітньому американському пілотованому кораблі Crew Dragon компанії SpaceX американських астронавтів Майкла Хопкінса, Віктора Гловера, Шеннона Уокера і астронавта Японського агентства аерокосмічних досліджень JAXA Соїча Ногучі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»