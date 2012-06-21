У рамках експерименту Plant Habitat-02 (PH-02) NASA вирощує рослини в орбітальній лабораторії. Вчені намагаються визначити, які рослини краще всього розвиваються в умовах мікрогравітації. В майбутньому ця інформація стане в нагоді для планування тривалих польотів, під час яких астронавтам потрібно різноманітне і збалансоване харчування.

Астронавт NASA Кейт Рубінс 30 листопада зібрала перший врожай редиски на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Вона загорнула рослини у фольгу і помістила їх у холодну сховище для відправки на Землю в 2021 році, пише Astrobiology Web.

Дослідники вибрали редиску, тому що, по-перше, він добре вивчений біологами, а по-друге, він росте 27 днів. Крім того, овоч багатий поживними речовинами і генетично схожий на арабідопсис – квітучу рослину з сімейства капустяних, за якою вчені вже спостерігали в умовах мікрогравітації.

Експеримент NASA дозволить фахівцям визначити оптимальний догляд за рослинами для кращого врожаю. Вирощування в космосі редиски практично не вимагало особливих зусиль, відзначають астронавти. Вчені NASA планують до кінця десятиліття досліджувати можливості для вирощування рослин на Місяці.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»