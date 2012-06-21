У 2021 році в любителів нічного неба буде шанс спостерігати найближче з'єднання Марса і Плеяд з XX століття, останній раз воно відбувалося 20 січня 1991 року. 3 березня 2021 року Червона планета пройде в 2.6° на південь від зоряного скупчення Плеяди, яке також називають Сім Сестер. Для порівняння, в 1991 році Марс пройшов в 1.7° на південь від Плеяд. Наступного разу таке близьке з'єднання відбудеться 4 лютого 2038 року, коли видима відстань між Марсом і Плеядами складе 2.0°.

Точний час з'єднання – 4 березня, в 1:36 за київським часом (або 3 березня о 23:26 по GMT). Однак це не єдиний час, коли варто спостерігати за цією астрономічною подією. Незалежно від вашого місця розташування, шукайте Червону планету і Плеяди після заходу або раннім вечором, коли сяючий дует займе найвищу точку в небі. Щоб спостерігати їх з'єднання, починайте пошуки ввечері в західному небі – приблизно там в цей час знаходитимуться Марс і Сім Сестер. Якщо ви живете в Північній півкулі, шукайте ці небесні об'єкти до півночі; в Південній півкулі планета і зоряне скупчення залишатиметься на небі до середини вечора.

Плеяди, як і Марс, часто видно неозброєним оком, але за допомогою бінокля ви зможете побачити більше зірок цього прекрасного скупчення. Кут зору звичайного бінокля становить приблизно 5 °, так що за допомогою бінокля Марс і Плеяди повинні бути видні разом протягом декількох днів навколо з'єднання.

Зазвичай Марс проходить Плеяди раз у два роки, проте бувають і винятки. Наступного разу Марс наблизиться до Плеяд вже в 2022 році. На це є кілька причин: по-перше, з'єднання в 2021 році трапиться в березні, що досить рано; по-друге, між 2021 і 2022 роками Марс не почне зворотній рух, яке завадило б зближенню Червоної планети і Плеяд. Після 2022 року з'єднання Марса і зоряного скупчення знову буде відбуватися раз на два роки, і перерветься ця закономірність лише в 2036 році.

Марс стає тьмянішим і меншим з кожним місяцем – не пропустіть нагоду спостерігати планету, поки у вас ще є можливість.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

