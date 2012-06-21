На цьому тижні тонкий серп молодого Місяця з’явиться на нічному небі поруч із двома найбільшими планетами Сонячної системи – Юпітером і Сатурном. «Урядовий кур’єр» розповість, де і коли спостерігати танець нашого природного супутника з блискучими газовими гігантами.

З'єднання Місяця і Юпітера відбулося 17 грудня 2020 року о 06:30 за київським часом (04:30 GMT). Триденний Місяць знаходився у 2° 55 'на південь від найбільшої планети Сонячної системи. Видима зоряна величина Місяця склала – 10,0, а видимий блиск сліпучого газового гіганта Юпітера – 2,0. Ви знайдете цей яскравий дует у сузір'ї Стрільця.

Згодом Місяць наблизився і до іншого газового гіганта – золотистого Сатурна. Їх з'єднання відбулося 17 грудня о 07:20 за київським часом (5:20 GMT). Місяць і Сатурн, чий видимий блиск складе –10,1 і 0,5 відповідно, зустрінуться в сузір'ї Козерога.

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Юпітер яскравіший за Сатурн приблизно в 11 разів. Орієнтуйтеся на Юпітер, щоб знайти Сатурн: помітивши яскравий газовий гігант у нічному небі, ви побачите і сяючу поблизу нього золотисту зірку – це і буде Сатурн. Відстань між цими планетами зменшується з кожним днем. Незабаром Юпітер наздожене Сатурн і 21 грудня вони будуть виглядати як одна яскрава зірка. Ви можете побачити Місяць, Юпітер і Сатурн неозброєним оком або використовувати бінокль, щоб насолодитися цим дивовижним видовищем. Але небесні тіла будуть розташовані дуже далеко один від одного, щоб поміститися в поле зору телескопа.

Велике з'єднання Юпітера і Сатурна (яке відбувається лише раз у 20 років) відбудеться всього через кілька днів – 21 грудня 2020 року – і буде найближчим з'єднанням газових гігантів з 16 липня 1623 року! Не пропустіть цю важливу астрономічну подію.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»