У східній півкулі в ніч на 28 липня можна буде спостерігати місячне затемнення, яке стане найдовшим у 21 столітті. Про це повідомляє Korrespondent.net з посиланням на EarthSky.
Фаза повного затемнення триватиме 1 годину 43 хвилини. Часткове затемнення триватиме на небі 3 години і 55 хвилин.
Вночі природний супутник Землі пройде в темній зоні тіні нашої планети, відомої як Умбра, Місяць також отримає червонувате забарвлення.
Це буде «найменший» повний Місяць (оскільки він перебуватиме у найвіддаленішій точці по відношенню до Землі) і найдовше місячне затемнення, оскільки через маленький розмір Місяць довше проходитиме через тінь Землі.
За повідомленнями астрономів, затемнення почнеться о 21.24 за київським часом.
О 22.30 Місяць повністю зайде в тінь Землі і стане червоним. Пік затемнення відбудеться о 23.22, а в 00.13 затемнення завершиться.