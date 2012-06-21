Вчені назвали найближчу дату, коли наша планета максимально наблизиться до Сонця. Як не дивно, трапиться це не через кілька місяців, а вже з дня на день – на початку січня.

Така подія є щорічною, адже, як відомо, Земля робить один оберт навколо Сонця саме приблизно за один рік. Трапиться ця подія вже 2 січня – відстань між нашою планетою і головним небесним тілом нашої Сонячної системи складе близько 147 мільйонів кілометрів.

2 січня 2021 року відстань між Сонцем і нашою планетою становитиме 147093168,5107 км (0,9832571 а.о.), видимий діаметр Сонця буде найбільший у 2021 році (32 кутові хвилини 35 секунд), в результаті чого диск нашої зірки виглядатиме на 3% більшим, ніж на початку липня, коли ця відстань максимальна.



Найдовшу відстань від Сонця наша планета традиційно досягає влітку. Цього року ця подія припаде на липень – тоді відстань між Землею і Сонцем складе близько 152 мільйони кілометрів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»