Лютий не багатий на астрономічні події – на нічному небі буде видно тільки Марс. Однак, якщо ви готові встати раніше, вас чекатиме приємний сюрприз. Протягом тижня відбудуться два з'єднання з участю Венери: спочатку з Сатурном, потім з Юпітером. А після цього Венера ще й стане частиною «планетарного тріо»! «Урядовий кур’єр» дізнався про те, як спостерігати за ции астрономічними подіями.

Що таке з'єднання планет?



В астрономії з'єднанням називається момент, коли координати прямого сходження або екліптична довгота у двох об'єктів стають рівні. Говорячи більш простою мовою, з'єднання відбувається, коли два астрономічних об'єкта розташовуються близько один до одного на небі з точки зору земного спостерігача. При цьому реальна відстань між об'єктами під час з'єднань становить сотні мільйонів кілометрів.

Зближення планет в нічному небі – захоплююче видовище, яке можна спостерігати як неозброєним оком, так і в бінокль. Особливо близькі з'єднання можна навіть спостерігати в телескоп.

Коли відбудеться з'єднання Венери і Сатурна в 2021 році?

З'єднання Венери і Сатурна відбудеться 6 лютого. Дві планети зустрінуться в небі приблизно за годину до світанку; кутова відстань між ними буде всього 0,4 градуса. Для порівняння, кутовий діаметр Місяця для земного спостерігача становить приблизно 0,5 градуса.

Незалежно від того, в якій півкулі ви перебуватимете, це з'єднання буде непросто спостерігати: планети будуть перебувати низько над горизонтом, і світло зорі буде затьмарювати їх. Але спробувати їх побачити варто! Венера – третій за яскравістю об'єкт після Сонця і Місяця – сяятиме з блиском -3,8 зв. вів., так що ви напевно її побачите. Коли знайдете Венеру, скористайтеся біноклем, щоб розгледіти більш тьмяний Сатурн – його блиск складе 1,3 зв. вів.

Коли можна спостерігати з'єднання Венери і Юпітера?



Друге з'єднання Венери також підійде тим, хто любить вставати раніше. За годину до світанку 11 лютого Венера наблизиться на небі до Юпітера, який буде сяяти з блиском – 1,9 зв. вів. Кутова відстань між планетами також складе 0,4 градуса. У Південній півкулі складуться найбільш сприятливі умови для спостереження, так як планети будуть розташовуватися вище в нічному небі. Щоб побачити це з'єднання, виберіть відповідне місце для спостереження, наведіть бінокль на горизонт і чекайте, поки Венера і Юпітер не піднімуться досить високо. Не запізніться – сонячне світло досить швидко приховає планети від спостереження.

І це ще не все: вже через два дні після з'єднання з Юпітером Венера увійде до складу «планетного тріо»! Рано вранці 13 лютого найяскравіша планета на нашому небі виявиться поруч з Меркурієм (2,8 зв. Вел.) і Юпітером. Венера буде розташовуватися на кутовій відстані 4,5 градуса від Меркурія і 1,5 градуса від Юпітера. «Планетарне тріо» можна буде спостерігати неозброєним оком.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»