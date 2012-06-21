Після півночі у вівторок, 17 листопада, досягне свого піку щорічний листопадовий метеорний потік Леоніди. Очікується, що в небі можна буде спостерігати до 15-20 метеорів на годину.

За розрахунками астрономів, умови для спостереження зорепаду будуть сприятливими і молодий Місяць не завадить любителям нічного неба спостерігати за цим космічним явищем. Фахівці радять милуватися Леонідами після півночі і до сходу Сонця, їх буде добре видно на східному горизонті при ясній погоді.

Як виглядають Леоніди?

Леоніди -– це швидкі і яскраві метеори білого кольору. Вони влітають в земну атмосферу зі швидкістю 70 км/c.

Джерелом Леонід є комета 55P/ Темпеля-Туттля. Вона приблизно кожні 33 роки обертається навколо Сонця. Тому інтенсивність потоку змінюється з року в рік, яка помітно посилюється кожні 33 роки в момент зближення комети і Сонця. Наприклад, в 1966 році можна було спостерігати до 10 тисяч метеорів на годину. Останній раз комета Темпеля-Туттля побувала поблизу Сонця в 1998 році і в наступний раз повернеться лише в 2031 році. До цього часу найяскравішими Леонідами будуть вважатися піки близько 15 метеорів на годину.

Чому Леоніди так називаються?

Леоніди вважаються найвідомішим метеорним потоком. Вони відомі вже близько 3800 років. Цей зорепад названий на честь сузір'я Лева, в якому розташований його радіант (ділянка, з якої, як здається при спостереженні із Землі, вилітають метеори).

Метеорний потік Персеїди:

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»