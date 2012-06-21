На цьому тижні два найяскравіших небесних об'єкти – Місяць і Венера – зустрінуться в ранковому небі. Крім того, спостерігачі в деяких регіонах зможуть стати свідками покриття «ранкової зірки» Місяцем.

З'єднання Місяця і Венери

12 грудня 2020 року в 24:40 за київським часом (20:40 GMT) регресний місячний півмісяць пройде в 0 ° 47 'на північ від Венери. Місяць буде сяяти із зоряною величиною -9,5, а видимий блиск сліпучої планети Венери складе -4,0. Цей яскравий астрономічний дует сяятиме серед зірок сузір'я Терезів.

Встаньте до сходу сонця, щоб поспостерігати за цим прекрасним дуетом, що прикрашає східну частину неба. Місяць і Венера є другим і третім за яскравістю небесними тілами, навіть промені світанку не закриють їх. Їх можна побачити неозброєним оком або в бінокль. Однак небесні об'єкти будуть знаходитися дуже далеко один від одного, щоб поміститися в поле зору телескопа.

Скористайтеся додатком для спостереження за зірками Star Walk 2, щоб дізнатися точний час сходу і заходу Місяця і Венери і не пропустити їх видовищне з'єднання. Також астрономічне програма допоможе вам знайти їх в небі і помилуватися навколишніми їх зірками і сузір'ями.

Місяць в перигеї

Також 12 грудня о 24:42 за київським часом (20:42 GMT) Місяць досягне найближчої до Землі точки на своїй орбіті, перигею. З цієї причини наш природний супутник буде здаватися трохи більшим звичайного. Відстань між Місяцем і Землею змінюється в міру руху Місяця по своїй орбіти – воно варіюється приблизно на 10%, від 356 500 км до 406 700 км. У перигеї 12 грудня Місяць пройде на відстані 361 000 км від Землі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»