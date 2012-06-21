Дослідники з Каліфорнійського технологічного інституту, Лабораторії реактивного руху NASA і середньої школи Сантьяго розробили оновлену версію рівняння Дрейка для розрахунку ймовірного місця існування позаземних цивілізацій. Свою статтю команда вчених опублікувала на порталі препринтів arXiv.

Оскільки астрономи виявили інші системи екзопланет, багато зірок які дуже схожі на наше Сонце, стало важко знайти на Землі щось, що виправдало б нашу віру в унікальність позаземного життя. У новій роботі дослідники враховували нові фактори, серед яких ймовірність появи інших позаземних цивілізацій, а потім їх ненавмисну загибель.

Як пояснили астрофізики, люди і тварини можуть зруйнувати навколишнє середовище, що оточує їх. Наприклад, щури, завезені на острів, з'їдять на ньому все до останнього шматочка, а потім помруть від голоду. А люди викидають парникові гази в атмосферу і і в майбутньому матимуть проблему, коли планета більше не в змозі підтримувати життя. У результаті дослідники припустили, що, якщо позаземні цивілізації і виникли, більшість з них, швидше за все, вже знищили самі себе.

Згідно з результатами моделювання, найбільше потенційних інопланетних цивілізацій може населяти кільцева оділянка Чумацького Шляху, яка розташована в 4000 Парсеків від центру Галактики. При цьому найбільш щільно заселеними районами залишаються внутрішні ділянки Чумацького Шляху. На думку вчених, більшість розумних форм життя є молодими, що ускладнює їх виявлення.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»