Вона розташована на відстані приблизно 40 мільйонів світлових років від Землі в напрямку сузір'я Рись

Використовуючи 4-метровий телескоп Національної обсерваторії Кітт-Пік (США), астрономи отримали знімок тонкої, як голка, спіральної галактики IC 2233.

«Тонкий профіль цієї «небесної голки» привертав увагу астрономів майже 150 років – галактику IC 2233 виявив у 1874 році валлійський астрономом-любитель Ісаак Робертс, один з піонерів астрофотографії», – зазначають на сайті Національної дослідницької лабораторії оптико-інфрачервоної астрономії (NOIRLab) .

Галактика IC 2233 розташована на відстані приблизно 40 мільйонів світлових років від Землі в напрямку сузір'я Рись. Вона є відносно спокійною і має низьку швидкість зореутворення, формуючи світила у 20 разів повільніше Чумацького Шляху.

Довгий час передбачалося, що галактика IC 2233 взаємодіє з «сусідньою» карликовою галактикою NGC 2537. Однак сьогодні це вважається вкрай малоймовірним. Спостереження, проведені в 2007 році, показали, що галактики не становлять пов'язану пару і, швидше за все, знаходяться на різних відстанях від Землі. Крім цього астрономам не вдалося знайти жодних переконливих доказів минулого злиття «небесної голки» з будь-якими іншими галактиками.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»