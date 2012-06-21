Британські астрономи, що представляють Університет Лестера, виявили чотири новІ екзопланети класу «гарячий Юпітер». Вчені зробили відкриття в рамках ініціативи Next Generation Transit Survey, яка реалізується силами 12 ньютоновскими телескопами, що працюють у Паранальській обсерваторії в Чилі.



Транзитні сигнали, що вказують на існування об'єктів, були отримані ще 3-4 роки тому, проте досі вважалося, що астрономам вдалося виявити нові зірки. Тепер, коли вчені зробили повторний аналіз даних, з'ясувалося, що йдеться про «гарячі Юпітери».



Нові планети вже отримали офіційні індекси – NGTS-15b, 16b, 17b і 18b. «Екзопланета NGTS-15b приблизно на 25% менша за масу Юпітера. Повний оберт навколо батьківської зірки ця планета робить лише за 3.27 дні. NGTS-16b – найбільша серед них, її радіус більший за радіус Юпітера у 1.3 рази. При цьому, однак маса цього гіганта складає лише 0.67 маси Юпітера. Орбітальний період планети – 4.84 дня», – йдеться в доповіді британських вчених.

«Маса NGTS-17b – 0.764 маси Юпітера, а маса NGTS-18b – всього 0.41 маси газового гіганта. Орбітальний період першої планети – 3.24 дня, другої – 3.05", – роблять висновок астрономи. Усі ці нові для науки «гарячі Юпітери» віддалені від Землі на 2600-3600 світлових років.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»