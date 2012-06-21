Група міжнародних вчених виявила планету, потенційно придатну для життя за межами Сонячної системи. Вона розташована на відстані понад 122 світлових років від Землі. Вчені дали планеті назву TOI-1685b і статус «суперземля».

Це пов'язано з її розмірами, так як TOI-1685b більша за масу Землі на 70%. Один день на її поверхні дорівнює 16 годинам на нашій планеті, повідомляється в дослідженні. Дані опубліковані на сайті arXIv.org.

Основною проблемою є те, що TOI-1685b – одна з найгарячіших екзопланет. Середня температура її атмосфери становить трохи менше 800° C. Для порівняння на Землі це значення дорівнює 14,9° C.

TOI-1685b обертається навколо карликової зірки, маса якої не перевищує третини маси Сонця. Так звані «червоні карлики» є відносно холодними і неяскравими зірками. Це робить планети, що обертаються навколо них, найкращими кандидатами для розвитку життя.

Однак критики відзначають, що не все так просто. Через слабку гравітації «червоні карлики» можуть формуватися довше за більшість зірок. Через це планети, що знаходяться в системі таких карликів, будуть піддані сильному теплу. Таким чином, вода з поверхні планети випарується ще до того, як сформується зірка.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»