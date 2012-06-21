Тривалий час найвіддаленішим об'єктом у Сонячній системі вважався Плутон, однак більш пізні відкриття підтвердили, що це не так. Нещодавно астрономи виявили об'єкт, який знаходиться набагато далі.

Він отримав назву Фарфарут (Farfarout) або 2018 AG37, пише New Atlas. Об'єкт знаходиться в 132 астрономічних одиницях (а.о.) від Сонця, або на відстані 20 мільярдів кілометрів. Для порівняння – Земля знаходиться на відстані 1 а.о. від Сонця, а Плутон – на відстані 49 а.о.

Астрономи також виділяють недавно відкриті світи, такі як Фароут, відстань до якого становить 124 а.о. і Гоблін, який знаходиться на відстані 80 а.о. Відзначається, що Фарфарут знаходиться на «ексцентричній» 1000-річній орбіті, тому його відстань до Сонця може змінюватися і збільшуватися до 175 а.о. і більше.

«Ймовірно, Фарфарут був викинутий у зовнішню частину Сонячної системи, він занадто близько підійшов до Нептуну в далекому минулому», – розповів автор дослідження Чад Трухільо.

Відзначимо, що вперше Фарфарут був виявлений в січні 2018 року за допомогою телескопа Subaru, але точну відстань до нього визначити тоді не вдалося. При цьому дослідники з'ясували, що ширина об'єкта становить близько 400 км, що набагато менше, ніж у офіційно визнаних карликових планет. Щоб більш точно визначити орбіту і інші характеристики Фарфарута, будуть проведені додаткові дослідження.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»