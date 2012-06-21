Учасники астрономічного проєкту Breakthrough Watch заявили про отримання перших зображень екзопланети в найближчій до Сонця зоряній системі. Зовнішню планету середньої маси вдалося сфотографувати в інфрачервоному діапазоні повідомляє видання Nature Communications.

Досі вченим вдавалося побачити тільки дуже масивні екзопланети (більші за Юпітер), що обертаються навколо далеких молодих зірок. Але спостерігати в оптичному діапазоні найближчі екзопланети астрономи не могли. Але тепер вчені з міжнародної наукової групи під керівництвом Кевіна Вагнера представили новий метод спостереження, що дозволяє отримувати зображення найближчих екзопланет за допомогою звичайних наземних телескопів.

Вчені перевірили новий метод спостереження на найближчій зоряній системі Альфа Центавра, яка віддалена від нас усього на 4.4 світлові роки. Для спостереження був застосований Дуже великий телескоп, розташований в Європейській південній обсерваторії (Чилі). Альфа Центавра – потрійна зоряна система, що складається із зірок А, B і C. Перші дві схожі на Сонце, а третя, відома як Проксима Центавра, відноситься до червоних карликів. У зоні населеності навколо Проксіми Центавра раніше було виявлено планету, яка трохи масивніша за Землю.

«Ми зібрали понад 5 мільйонів зображень і обробили їх для видалення артефактів, після чого провели на їх основі моделювання. У результаті виявили джерело світла C1, яке може бути екзопланетою. Поки що рано стверджувати на 100%, що це планета, а не похибка спостереження , але ми впевнені, що нам все-таки вдалося сфотографувати найближчу до нас екзопланету», – кажуть вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»