Астрономи вперше зафіксували корональні викиди, тобто викиди плазми з атмосфери зірки, не у Сонця, а в іншого небесного тіла – зірки HR 9024, розташованої на відстані приблизно в 450 світлових років від нашої планети.
Про це йдеться в повідомленні Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).
Спостереження зробили за допомогою американського телескопа Chandra.
«Цей вперше отриманий результат підтверджує правоту нашого розуміння основних процесів, що відбуваються під час спалахів», – наводяться на сайті слова однієї з учасниць дослідження, Костанцо Арджіроффі. Вчені, зазначила вона, не були впевнені в тому, що їх прогнози щодо того, як буде виглядати таке явище, підтвердяться, оскільки всі моделі досі будувалися повністю на основі спостережень за активністю Сонця. Спалахи на інших зірках раніше спостерігалися неодноразово, але ось корональних викидів вчені там до цих пір не бачили.
У NASA відзначили, що проведене дослідження підтверджує, що викиди плазми відбуваються у магнітно-активних зірок. Це спостереження дозволяє вести більш систематичне вивчення цього явища в нашій галактиці.
Цікаві корональні викиди і тим, що вони потенційно загрожують живим організмам, які могли б жити на розташованих поблизу таких зірок планетах.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»