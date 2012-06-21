Гігантська екзопланета WASP-107b має дуже легке ядро – його маса менша за показник, який, як вважалося досі, необхідний для формування газових гігантів, що схожі на Юпітера або Сатурна. Відкривши планету «з цукрової вати» астрономи змінили свої уявлення про будову планет-гігантів – пише тематичне наукове видання Astronomical Journal.



Планету WASP-107b відкрили в 2017 році – це газовий гігант, який обертається навколо батьківської зірки WASP-107, що знаходиться в 212 світлових роках від Сонячної системи. Планета WASP-107b за розміром така як Юпітер, а її орбіта перебуває дуже близько до зірки – в шістнадцять разів ближче, ніж орбіта Землі до Сонця. При цьому, планета WASP-107b в десять разів легше, ніж Юпітер.



«Ця дивовижна планета відноситься до суперпаффів (super-puffs) – її щільність настільки низька, що її можна порівняти з щільністю цукрової вати», – розповідають закордонні вчені. Астрономи вивчили коливання зірки WASP-107, обумовлені обертанням навколо неї планети «з цукрової вати», і отримали дані, які допомогли «зважити» ядро планети.

Намагаючись з'ясувати, як могла утворитися така планета, вчені висунули кілька гіпотез. «Для WASP-107b найбільш правдоподібним сценарієм є те, що планета, швидше за все, сформувалася далеко від зірки, де газ в (протопланетному) диску достатньо холодний, щоб газова аккреція могла відбуватися дуже швидко», – розповіли вчені. «Пізніше планета змогла переміститися на своє місце перебування або за рахунок взаємодії з диском, або з іншими планетами в системі», – додали вони.

За словами астрономів, екзопланети, подібні WASP-107b, що не мають аналогів в нашій Сонячній системі, дозволяють краще зрозуміти механізми формування планет в цілому. Тепер вчені планують продовжити дослідження WASP-107b після запуску космічного телескопа ім. Джеймса Вебба в 2021 році. Очікується, що він збере більше даних, які забезпечать більш точне уявлення про склад атмосфери планети.

«Маса ядра цього суперпаффа перевищує масу Землі не більше, ніж в чотири рази. Для порівняння – маса ядра Юпітера перевищує масу нашої планети в десять разів», - відзначають дослідники, які тепер планують продовжити вивчення цієї цікавої екзопланети.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»