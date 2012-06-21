У космосі є планети, які підходять для життя набагато більше, ніж Земля. До такого висновку прийшли американські і німецькі астробіологи. Результати свого дослідження вони опубліковали в журналі Astrobiology.

Дослідники зібрали дані про температуру, вологість та інші фактори середовища для 4,5 тисяч відомих екзопланет і виділили серед них 24, які трохи старші, більш тепліші і, можливо, вологіші, ніж наша Земля, а також повільніше обертаються навколо мінливих зірок з більшою тривалістю життя, ніж наше Сонце.

На думку авторів, на таких планетах, яким вони дали умовну назву «потенційно заселені», життя мало більше можливостей розвинутися до вищих форм, ніж на Землі.

Усі ці 24 планети знаходяться на відстані більше ста світлових років від нас, і в майбутньому їх можна буде вивчити за допомогою космічних телескопів NASA «Джеймс Вебб» і LUVIOR, а також PLATO Європейського космічного агентства.

«З появою нових космічних телескопів ми отримаємо більше інформації , тому важливо вибрати правильні цілі, – каже керівник дослідження професор Дірка Шульце-Макуха (Dirk Schulze-Makuch). – Ми повинні зосередитися на певних планетах, які мають найбільш багатообіцяючі умови для складного життя. Важливо не зациклюватися тільки на пошуках другої Землі, тому що можуть бути планети, які підходять для життя навіть більше, ніж наша».

З кеплерівського архіву зірок автори вибрали оряні системи з планетами земного типу, що знаходяться в зоні життя рідкої води. При цьому дослідників в першу чергу цікавили зірки G-типу – того ж спектрального класу, що і Сонце, а також більш живучі карликові зірки К-класу.

Справа в тому, що у G-зірок відносно короткий термін життя – менше десяти мільярдів років. З огляду на те, що на появу складного життя на Землі було потрібно майже чотири мільярди років, у багатьох зірок, схожих на Сонце, могло закінчитися паливо ще до появи складних форм.

К-зірки трохи холодніші, менш масивні і менш яскраві, ніж наше Сонце, але живуть довше – від 20 до 70 мільярдів років. Це означає, що життя, яке обертається навколо цих планетах, має більше часу для розвитку. Оптимальний період, на думку авторів, – від п'яти до восьми мільярдів років: після цього, швидше за все, вичерпується внутрішнє геотермальне тепло планет і зникає їх захисне магнітне поле.

Розмір і маса теж мають значення. Вчені вважають, що більше підходять для життя планети, які відсотків на десять-п'ятдесят більші за Землю. Вони довше зберігатимуть внутрішній нагрів за рахунок радіоактивного розпаду, а також довше утримувати атмосферу за рахунок більш сильної гравітації.

На думку авторів, життя також легше може розвинутися в умовах підвищеної вологості і трохи більш високої – приблизно на п'ять градусів Цельсія – температури, ніж на Землі. Як доказ вони наводять той факт, що зони тропічних лісів мають значно більше біологічне розмаїттям, ніж більш холодні або посушливі райони.

«Іноді важко пояснити принцип заселеності, тому що ми традиційно думаємо, що у нас найкраща для життя планета, – каже Шульце-Макух. – У нас є велика кількість складних і різноманітних форм життя, і багато хто з них виживають в екстремальних умовах. Адаптованість – це добре, але це не означає, що Земля – найкраща планета у Всесвіті».

Автори відзначають, що віднесення планет до категорії «потенційно заселених» не означає, що на цих планетах безумовно є життя, просто умови на них - сприятливі для розвитку складного життя.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»