Досі вчені виявили безліч зірок, навколо яких обертаються планети. Вони розкидані по всій галактиціЧумацький шлях, і кожна з них унікальна. Однак нещодавно фахівці знайшли дійсно особливу систему планет, яка вразила їх своєю гармонійністю.

За інформацією Science Alert, йдеться про планети, що обертаються навколо зірки HD 158259, яка знаходиться на відстані 88 світлових років від Землі. Ця зірка має приблизно таку ж масу, як Сонце, а її розмір трохи більший за нашу зірку. Це також є рідкістю. Навколо обертаються шість планет: суперземля і п'ять міні-Нептунів.

З’ясувалося, що всі шість із цих планет знаходяться у майже ідеальному орбітальному резонансі. Так називають явище, при якому орбіти двох космічних тіл тісно пов'язані, так як надають гравітаційний вплив один на одного. У Сонячній системі таке зустрічається досить рідко. Найкращий приклад –Плутон і Нептун. Вони знаходяться в так званому орбітальному резонансі 2:3. На кожні два кола, які Плутон робить навколо Сонця, Нептун робить три.

Відзначається, що це відкриття може допомогти краще зрозуміти механізми формування планетних систем і те, як вони потрапляють у конфігурації, які бачить людина. Також це є ознакою того, що планети, що обертаються навколо зірки, спочатку утворилися не там, де вони знаходяться зараз.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»