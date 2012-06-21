За допомогою телескопа TESS, використовуваного для виявлення екзопланет, вчені відкрили незвичайну планету за межами Сонячної системи. Небесне тіло на 50% більше за Землю і в тричі переважає її масу.

Астрономи називають такі планети суперземлями. Такий об'єкт був виявлений на орбіті однієї з найстаріших зірок Чумацького Шляху. Фахівці назвали її TOI-561b. За один земний день планета робить два оберти навколо своєї зірки. Про це йдеться в дослідженні, опублікованого в The Astronomical Journal.

Температура на Суперземля перевищує 1 726° C. Астрономи здивувалися, що, незважаючи на масу, щільність планети така ж, як у Землі. Це говорить про те, що TOI-561b - одна з найстаріших планет земного типу. Коли вони формувалися, у Всесвіті не було такої кількості важких елементів, тому старі планети менш щільні.

Зірці, навколо якої обертається відкрите небесне тіло, приблизно 10 млрд років, вважають дослідники. Для порівняння вони призводять вік нашої Галактики - 12 млрд років, і Сонця - 4,5 млрд років.

Вчені додали, що зараз температура на TOI-561b занадто висока для підтримки життя. Але через вік сверхземли астрономи задумалися, чи могла вона бути придатною для життя будь-коли в минулому.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»