Вчені з Інституту астрофізики Канарських островів відкрили нову екзопланету класу суперземля – вона обертається навколо червоного карлика, віддаленого від нас всього на тридцять шість світлових років. Пресреліз про відкриття з'явився на офіційному сайті IAC.

Нова для науки планета причаїлася на орбіті зірки GJ 740. Цей червоний карлик розташований практично поруч з нами за мірками безкрайнього космосу – між Сонцем і GJ 740 всього 36 світлових років.

Суперземля робить оберт навколо батьківського світила за 2,4 земних діб. Маса нової планети перевершує масу Землі приблизно в тричі, а радіус екзопланети становить 1,4 земних радіуса.

Як зазначив Борха Толедо Падрон, керівник наукової групи, відповідальної за відкриття, мова йде про кам'янисту тверду планету, що відноситься до так званої суперземлі. Тобто, планета в цілому нагадує нашу, але є більшою і масивнішою.

«Поруч з відкритою планетою може бути ще одна –газовий гігант, який можна порівняти з Сатурном за масою. Але це поки лише припущення, на яке опосередковано вказують деякі дані. Нам потрібні нові спостереження, щоб підтвердити або спростувати це припущення», – сказав Борха Толедо Падрон, додавши, що майбутні спостереження планується здійснювати із застосуванням орбітального апарату TESS.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»