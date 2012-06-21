Вчені з університету Сіднея сім років вивчали різні галактики, щоб зрозуміти, як вони ростуть і помирають. Також дослідження допомогли зрозуміти, чому ці масивні космічні об’єкти обертаються.

За інформацією IFLScience, природа галактик залежить як від їх маси, так і від навколишнього середовища. Помітивши, що галактики обертаються з різною швидкістю, астрономи задумалися, чи впливає швидкість обертання на масу та історію розвитку галактики або на її навколишнє середовище.

Відповісти на це запитання було непросто, оскільки для цього потрібна база даних, досить велика для виявлення закономірностей. У дослідженнях вченим допоміг багатооб’ємний спектрограф інтегрального поля (SAMI) Sydney-AAO.

Використовуючи отримані дані, вчені виявили, що дуже великі галактики зазвичай обертаються досить повільно. Це пов'язано з тим, що вони утворилися в результаті злиття безлічі більш дрібних об'єктів, які оберталися в протилежних напрямках один до одного.

З іншого боку, для менших галактик напрямок обертання часто визначається галактиками-сусідами, розташованими навколо них.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»