ASUS оголосила дату анонсу нових смартфонів серії Zenfone 8. У лінійці, судячи з усього, буде компактний флагман.

Захід призначено на 12 травня о 29:00 за київським часом. На тізері компанія ASUS позначила, що представить щось з високою продуктивністю і в компактному розмірі. Швидше за все, в основу пристроїв ляже топовий процесор Snapdragon 888. Тому навіть є свідчення в різних банчмарках.

Крім того, раніше вже ходили чутки про те, що ASUS готує до виходу Zenfone 8 Mini. Поки неясно, скільки саме смартфонів буде у новій лінійці. Можливо, що три - стандартний, Pro і mini.

Відомо, що моделі серії Zenfone 8 оснащуватимуть AMOLED дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і дозволом FHD + і камерою з датчиком зображення Sony IMX686 на 64 Мп.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»