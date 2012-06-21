Футболіст севільського «Бетіса» Серхіо Каналес може продовжити кар'єру в мадридському «Атлетіко». Про це повідомила іспанська радіостанція COPE.
За інформацією джерела, 28-річний півзахисник планує покинути клуб під час літнього трансферного вікна. «Бетіс» не готовий розлучитися з Каналесом і вимагає за послуги плеймейкера 40 млн євро відступних, «Атлетіко» готовий виплатити цю суму.
У минулому сезоні Каналес зіграв у всіх турнірах в 46 матчах, забив дев'ять м'ячів і віддав три гольові передачі. Раніше іспанець виступав за мадридський «Реал», «Валенсію» і «Реал Сосьєдад». Гравець виступає за «Бетіс» з липня 2018 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»