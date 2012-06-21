Дегазація магматичного океану на ранній Землі могла створити атмосферу, аналогічну тій, що є нині на сучасній Венері, тобто багату на вуглекислий газ і бідну на азот.

До такого висновку прийшла міжнародна команда вчених в ході моделювання магматичного океану, який існував на нашій планеті 4,5 мільярда років тому і складався з розплавлених силікатних порід мантійного типу. Результати дослідження представлені в журналі Science Advances.

«Моделювання та розрахунки показують, що атмосферні відмінності між Венерою і Землею в основному пов'язані з масою планет і їх відстанню від Сонця, а не з історією виникнення кожної з них», – розповідають автори дослідження.

На першому етапі вчені оцінили ступінь окислення магматичного океану при певних температурах і тисках, очікуваних на поверхні Землі в той час. Це дозволило їм визначити види водню, вуглецю, кисню та азоту, які були в ньому розчинені.

Подальші розрахунки показали, що охолодження і конденсація води з цієї суміші призвела до створення атмосфери подібної до тієї, що сьогодні спостерігається у Венери. Однак, на відміну від нашої сусідки, маса Землі, тектоніка і відстань від Сонця дозволяли воді залишатися на поверхні нашої планети протягом більш тривалих періодів часу, що в підсумку і призвело до появи середовища, придатного для розвитку життя.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»