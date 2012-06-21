Німецька компанія Audi тестує на європейських дорогах новий електричний кросовер Q4 E-Tron.

В основі моделі лежить модульна платформа MEB, на якій в подальшому випускатимуться й інші електромобілі Audi. Найпомітнішими відмінностями моделі стануть вузькі світлодіодні фари, великі грати радіатора чорного кольору і спадаюча форма даху.

Кросовер Audi Q4 E-Tron матиме два електродвигуни з сумарною потужністю 302 кінські сили і системою повного приводу. Від 0 до 100 км/год автомобіль розганяється за 6,3 секунди. Запасу енергії акумуляторної батареї вистачає для подолання 450 кілометрів.

Не виключено, що в майбутньому Audi налагодить випуск задньопривідної версії Q4 E-Tron, яка зможе проїжджати без підзарядки 500 кілометрів.

Згідно з планами компанії, серійне виробництво Audi Q4 E-Tron має стартувати в першій половині 2021 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»