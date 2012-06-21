Перші аукціони в рамках "Великої приватизації" цього року мають пройти вже влітку, оскільки Верховна Рада скасувала раніше встановлену заборону на проведення аукціонів з такої приватизації через пандемію коронавірусу.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі за підсумками розмови із головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком, передає Укрінформ.

"Перші аукціони в рамках «Великої приватизації» мають пройти вже цього літа. Серед пріоритетних об'єктів: Об’єднана гірничо-хімічна компанія, Президент Готель і Перший київський машинобудівний завод "Більшовик", - повідомив Шмигаль.

Він додав, що цього тижня Верховна Рада підтримала законопроєкт, який розблокував процес "Великої приватизації".

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт, що розблоковує велику приватизацію. Відповідний законопроєкт №4543 "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації" скасовує заборону на проведення аукціонів з великої приватизації, яка була встановлена у 2020 році у зв’язку з пандемією коронавірусу.