Олесь ГОРИЦВІТ

для «Урядового кур’єра»

Фантастичний фільм Джеймса Кемерона «Аватар» з’явився на екранах в 2009 році, його визнанили найбільш касовою картиною в світі. Однак в 2019 році вийшов фільм «Месники: Фінал», що змістив кінострічку Кемерона на другу сходинку за цим показником.

На цьому тижні в Китаї запустили повторний показ «Аватара» і лише за добу картина зібрала $ 8,9 млн, таким чином, загальна сума касових зборів фільму становить понад $ 2,798 млрд, пише Deadline. При цьому супергеройський блокбастер Marvel зібрав $ 2,797 млрд.

Кемерон виступив з промовою перед стартом показів його фільму в Китаї, підкресливши, що кінокартина актуальна, як і раніше. «Нас все ще хвилюють зміни клімату, вирубка лісів. Наші відносини з природою знаходяться під великим ризиком, ніж будь-коли, і «Аватар» розповідає саме про це. Цей фільм поза часом», – заявив режисер.

Відзначається, що у «Аватара» з 2009 року було кілька перевидань, в той час як картина «Месники: Фінал» заробила свої гроші відразу після випуску в 2019 році. Обидва фільми-рекордсмена належать студії Disney, очікується, що скоро будуть відомі офіційні дані зборів.

Раніше Кемерон заявив, що в нині повністю завершені зйомки другої частини «Аватара» і на 95% готова третя. Режисер поскаржився, що пандемія коронавірусу завадила – прем'єру довелося перенести на рік. Вона запланована на 16 грудня 2022 року.