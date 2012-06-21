Вони представили нову версію появи клітин в результаті еволюції, згідно з якою багатоклітинні організми виникли зі стовбурових клітин.
Довгий час вчені вважали, що багатоклітинні організми з'явилися безпосередньо з одноклітинних організмів (так званих джгутикових), чиї колонії набували нової якості і перетворювалися в багатоклітинний організм. Однак результати дослідження Берні Дегнана з Університету Квінсленда привели до нової теорії: перші багатоклітинні організми з'явилися зі стовбурових клітин – клітин, здатних диференціювати. Різноманіття клітин стало одним з основних чинників біологічного розвитку тварин.
Результати їх наукової праці суперечать загальноприйнятій теорії еволюційного розвитку. Дегнан вважає, що стовбурові клітини дійсно найбільш підходять під визначення загального предка. Тому можна припустити, що теорія еволюції в класичному розумінні вже застаріла. Відкриття австралійських вчених може допомогти у вивченні стовбурових клітин людини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»