Австралійський фермер Боб Фостер зробив відкриття, яке збагатить науку як мінім на один новий вид викопних рептилій. На глибині дванадцять метрів під землею, де вода могла протікати майже 100 мільйонів років тому, тварини загинули, а їхні кістки вкрилися кольоровим каменем опалом. Боб займався видобутком цього каменю впродовж 35 років. Містер Фостер і його колеги-шахтарі розбили б ці кістки на частини, щоб побачити, чи не лежить під ними опал, для Австралії це національний дорогоцінний камінь.
Одного разу Боб Фостер натрапив на кістку у формі півкола, яка виявилася хребтом динозавра, раніше невідомого науці.
Викопну рептилію назвали Fostoria, на честь того, хто її знайшов. Крім того, рештки належали як мінімум чотирьом різним особинам, що зробило їх першими скам'янілостями з стада або сімейної групи, виявленими в Австралії. Палеонтологи з’ясували, що скелети належали як дитинчатам, так і дорослим особин. За попередніми оцінками довжина найбільшої особини складала майже 7 метрів. Новий вид швидше за все був травоїдним і досить малим.
Археологи вважають, що це ящір був близьким родичем ігуанодони, знаменитого своїми великими шипами на передніх лапах.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»